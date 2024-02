Zions Bancorporation NA Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können neben den Analysen von Banken auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen werden. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Zions Na zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führen könnte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Daher erhält die Aktie von Zions Na in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Zions Na liegt bei 39,66, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Zions Na liegt derzeit bei 3,83 %. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,85 %. Mit einer Differenz von lediglich 135,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Zions Na auf 34,84 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 40,64 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,65 % und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 42,03 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Damit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".