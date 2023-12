Zion Oil, Gas Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten vier Wochen wurden bei Zion Oil & Gas keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der vergangenen 200 Handelstage bei 0,07 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug ebenfalls 0,07 USD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt lag bei 0,06 USD, der letzte Schlusskurs jedoch darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Zion Oil & Gas von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 40 führt zu derselben Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Zion Oil & Gas basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale bis positive Stimmung und Bewertung für Zion Oil & Gas in den verschiedenen Bereichen, was Anlegern eine Orientierung bieten kann.