Zinc of IrelandL Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. In Bezug auf die Zinc Of Ireland Nl-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt hingegen bei 50, was auf eine neutrale Bewertung des Unternehmens hinweist.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich für Zinc Of Ireland Nl eine neutrale Bewertung, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zum Ausdruck kommen.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -35 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +30 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.