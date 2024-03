Zinc of IrelandL Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Zinc Of Ireland Nl-Aktie einen RSI-Wert von 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft war und daher eine "Neutral"-Bewertung erhielt. Der 7-Tage-RSI wurde mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 50 aufwies. Auch auf dieser Basis wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass die Zinc Of Ireland Nl derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie (0,015 AUD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und die Aktie insgesamt als "Neutral" einstuft.

Die Anleger-Stimmung bei Zinc Of Ireland Nl in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zinc Of Ireland Nl. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie nach den verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating.