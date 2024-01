Zinc of IrelandL Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Zinc Of Ireland Nl ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die darauf hinweisen, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zinc Of Ireland Nl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs (0.016 AUD) weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) weist einen Unterschied zum letzten Schlusskurs von -20 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zinc Of Ireland Nl-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "schlechtes" Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität weist die Zinc Of Ireland Nl eine mittlere Aktivität auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zinc Of Ireland Nl-Aktie überkauft ist und daher ein "schlechtes" Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zinc Of Ireland Nl-Aktie in dieser Analyse daher ein "schlechtes" Rating.