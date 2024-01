Zinc Media Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und bietet Einblicke in die Stärke eines Wertpapiers. Bei Zinc Media liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 80 ebenfalls im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zinc Media besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Zinc Media-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 90,96 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 81,5 GBP liegt jedoch um 10,4 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Tendenz hin und erhalten daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Zinc Media-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Zinc Media basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz mit einer negativen oder neutralen Bewertung eingestuft.