Zinc Media Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Zinc Media-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 87,62 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 75 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 81,9 GBP, was einer Abweichung von -8,42 Prozent entspricht, und auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Zinc Media-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Zinc Media ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Zinc Media-Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Das gleiche gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Zinc Media-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen, was auf eine eher negative Entwicklung hindeutet.