Zinc Media Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Teil der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird für die Zinc Media ein RSI-Wert von 100 angegeben, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 88, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Aktienanalyse ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um eine Aktie. In diesem Fall zeigt die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität für die Zinc Media eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und führt somit zu einem "Neutral"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Hier wird deutlich, dass die Zinc Media-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Vergleich unter ihrem jeweiligen Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Untersuchung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass diese überwiegend positiv waren, und auch in den sozialen Medien wurden vor allem positive Themen rund um die Zinc Media in den vergangenen Tagen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.