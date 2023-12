Zinc Media Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Zinc Media-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Zinc Media auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für Zinc Media.

Die technische Analyse zeigt, dass die 50- und 200-Tage-Durchschnittskurse der Zinc Media-Aktie ähnlich sind wie der letzte Schlusskurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Zinc Media ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Zinc Media beschäftigt war.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum ändert.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Zinc Media auf Basis der verschiedenen Analysen.

