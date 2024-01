Zinc Media Aktie: Immer mit der Ruhe

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zinc Media eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Zinc Media daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Zinc Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 77,78, was bedeutet, dass Zinc Media hier überkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend geändert. Die Anleger diskutierten nicht mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zinc Media-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Zinc Media-Aktie aktuell 91,05 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 87,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 90,18 GBP eine ähnliche Abweichung von -2,97 Prozent. Die Zinc Media-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird Zinc Media auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.