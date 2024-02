ZincX Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Zincx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,45 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -23,88 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um -21,58 Prozent gefallen. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Zincx 23,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Zincx ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zincx festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zincx erhält daher insgesamt für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Zincx liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,5 %. Mit einer Differenz von 3,5 Prozentpunkten erhält Zincx daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Zincx-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 CAD für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,07 CAD, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,08 CAD) weisen einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen für die Zincx-Aktie führt. Insgesamt erhält Zincx daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.