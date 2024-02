ZincX Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs des Unternehmens Zincx verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,45 Prozent, was einer Unterperformance von 23,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" (-22,28 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -22,28 Prozent, wobei Zincx aktuell 23,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zincx daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der für Zincx einen Wert von 50 aufweist, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Zincx eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.