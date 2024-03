ZincX Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Zincx schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,58 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,58 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Zincx untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Zincx angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zincx derzeit bei 0,08 CAD, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,07 CAD angenommen, was einer Differenz von +14,29 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Zincx mit einer Rendite von -22,22 Prozent eine Abweichung von mehr als 1 Prozent auf. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,91 Prozent, wobei auch hier Zincx mit 1,31 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.