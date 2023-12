Zimplats Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Zimplats ist in den letzten 12 Monaten um -14,96 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -14,78 Prozent, wobei Zimplats 0,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Zimplats bei 21,71 AUD, was einer Entfernung von -8,93 Prozent vom GD200 (23,84 AUD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 21,1 AUD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Zimplats-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zimplats liegt bei 46,98 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 gibt mit einem Wert von 40,99 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Zimplats insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der zu berücksichtigen ist. In den sozialen Medien wurden vor allem positiven Meinungen zu Zimplats veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".