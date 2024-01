Zimplats Holdings Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Bergbaugesellschaft Zimplats hat eine Dividendenrendite von 12,26 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,74 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 51,24) als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine neutrale Bewertung ergibt. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Zimplats in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auf dieser Basis erhält Zimplats insgesamt eine neutrale Bewertung gemäß des Anleger-Stimmungsbarometers.

