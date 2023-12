Zimplats Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Zimplats im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor zeigt eine Rendite von -14,96 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Metalle und Bergbau-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -14,35 Prozent, wobei Zimplats mit 0,61 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Zimplats mittlerweile auf 23,79 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 22,15 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 21,07 AUD, was die Aktie mit einem Abstand von +5,13 Prozent als "Gut" bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Zimplats zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48, wodurch der Titel als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Zimplats langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis des langfristigen Stimmungsbilds von "Neutral" führt.

