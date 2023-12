Zimmer Biomet Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Zimmer Biomet-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 124,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 120,56 USD liegt, was eine Abweichung von -3,49 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 111,23 USD liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +8,39 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Zimmer Biomet somit eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Zimmer Biomet festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zimmer Biomet daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Zimmer Biomet derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zimmer Biomet einen Wert von 16, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 96,4. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.