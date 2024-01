Zimmer Biomet Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Zimmer Biomet verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,81 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -1,82 Prozent, was bedeutet, dass Zimmer Biomet in diesem Branchenvergleich um -2 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 17,03 Prozent, was bedeutet, dass Zimmer Biomet 20,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Zimmer Biomet in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Zimmer Biomet abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 136,8 USD, was eine potenzielle Steigerung um 12,41 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (121,7 USD) bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Zimmer Biomet-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zimmer Biomet liegt derzeit bei 16,55, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zimmer Biomet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0,9 % aus, was 88,2 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 89,1 %. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite niedriger ist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.