Zimmer Biomet Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Zimmer Biomet-Kurs wird am 02.06.2023, 13:03 Uhr an der Heimatbörse New York mit 127.36 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Wie Zimmer Biomet derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Zimmer Biomet weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,76 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 2,43 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,67 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Zimmer Biomet in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Zimmer Biomet haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Zimmer Biomet bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Zimmer Biomet-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Zimmer Biomet-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (127,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 127,36 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Zimmer Biomet eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.