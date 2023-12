Zimmer Biomet Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Zimmer Biomet in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs von Zimmer Biomet liegt bei 125,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 118,53 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,21 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 109,90 USD, was zu einem Abstand von +7,85 Prozent und einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zimmer Biomet beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -87,78 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Zimmer Biomet eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zimmer Biomet bei 16,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,34 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine Bewertung von "Gut" auf fundamentaler Basis.