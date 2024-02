Zimmer Biomet Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "TC ENERGY Corp":

Die Stimmung unter den Anlegern zu Zimmer Biomet wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert, was zu der Einstufung "Gut" führt. Zudem wurden 10 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Zimmer Biomet aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zimmer Biomet mit 0,9 Prozent 90,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Fundamental betrachtet ist Zimmer Biomet aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,55 liegt, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,13 entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.