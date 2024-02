Zimmer Biomet Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Aktienkurs von Zimmer Biomet erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,24 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 2,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,97 Prozent für Zimmer Biomet bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,08 Prozent, wobei Zimmer Biomet um 5,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Kontext hat die Aktie von Zimmer Biomet in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für Zimmer Biomet führt.

Die Analysteneinschätzung für Zimmer Biomet ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung aus den letzten 12 Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Zimmer Biomet liegt bei 120 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -3,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral" für das Aktienrating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zimmer Biomet-Aktie beträgt aktuell 59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,54 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Zimmer Biomet.