Zimmer Biomet Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

An der Heimatbörse New York notiert Zimmer Biomet per 24.02.2023, 17:42 Uhr bei 122.68 USD. Zimmer Biomet zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Unser Analystenteam hat Zimmer Biomet auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Zimmer Biomet-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 130,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (123,17 USD) ausgehend um 5,82 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Zimmer Biomet von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Zimmer Biomet damit 28,45 Prozent unter dem Durchschnitt (32,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 24,61 Prozent. Zimmer Biomet liegt aktuell 20,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,76 Prozent liegt Zimmer Biomet 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,34. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.