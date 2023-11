Zimmer Biomet Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Zimmer Biomet-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten zu Zimmer Biomet im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (135,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19,09 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zimmer Biomet also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Zimmer Biomet eine Performance von -2,81 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 23,03 Prozent, was einer Underperformance von -25,84 Prozent für Zimmer Biomet entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 71 Prozent im letzten Jahr, wobei Zimmer Biomet 73,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zimmer Biomet haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich anhand einer Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Zimmer Biomet in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Zimmer Biomet in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenpolitik von Zimmer Biomet schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 90,16 Prozentpunkte (0,9 % gegenüber 91,06 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.