Zimi Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Zimi von den Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Redaktion. Bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab sich eine neutrale Anleger-Stimmung. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Zimi wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich für Zimi in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Zimi liegt aktuell bei 41,18 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Der aktuelle Kurs der Zimi von 0,046 AUD liegt mit +15 Prozent Entfernung vom GD200 (0,04 AUD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,04 AUD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Zimi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.