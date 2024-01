Zimi Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse werden der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zimi herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 61,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zimi weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 47,83 und zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Zimi-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zimi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,042 AUD) weicht somit um +5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,04 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zimi-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Zimi wurde langfristig in Bezug auf die Diskussion eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Zimi auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Zimi hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.