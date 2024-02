ZimVie Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Zimvie erhält "Neutral"-Bewertung von Analysten

Nach Angaben von Zimvie erhielt das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zimvie vor. Die Kursprognose von 5 USD ergibt ein Abwärtspotential von -75,73 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Zimvie für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

RSI zeigt überverkaufte Aktie

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 14 in den letzten 7 Tagen. Daher erhält die Zimvie-Aktie ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Zimvie damit ein "Gut"-Rating.

Positive Anlegerstimmung und Buzz

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Zimvie. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Zimvie daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen eine eher positive Einschätzung für die Zimvie-Aktie.