Zillow Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Zillow, einem Unternehmen auf dem Aktienmarkt, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zillow-Aktie mit einem Wert von 71,92 als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Zillow-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 47,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 54,19 USD liegt, was einer Abweichung von +14,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 46,81 USD über dem letzten Schlusskurs (+15,77 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Zillow gemessen. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.