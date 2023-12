Zillow Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Zillow wurde der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,03 Punkten, was bedeutet, dass die Zillow-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 18,75, dass Zillow überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Bewertung einer Aktie kann auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Dazu wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Zillow zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Zillow derzeit mit einem "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,11 USD, was einer Abweichung von +21,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von +34,3 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Zillow daher das Rating "Gut".

Die Analysten haben Zillow in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 58,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,84 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Zillow die Einschätzung "Neutral".