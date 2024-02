Zillow Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Zillow-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +12,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zillow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der längerfristige 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung der Analysten bewertet die Zillow-Aktie ebenfalls als "Neutral". Obwohl das Kursziel der Analysten bei 58,5 USD liegt, was eine positive Performance von 6,75 Prozent darstellen würde, gibt es insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Zillow-Aktie auch eine überwiegend positive Bewertung. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zillow-Aktie daher eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht, von Analysten und in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.