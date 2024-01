Zillow Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse zeigt, dass die Zillow-Aktie derzeit in einem positiven Trend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,86 USD liegt, was einer Abweichung von +23,42 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (44,21 USD) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+30,88 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Zillow-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment ist größtenteils positiv. In den letzten Tagen dominierten positive Themen in den sozialen Netzwerken, und die Anleger diskutierten verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens Zillow. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Analysteneinschätzung zeigt jedoch ein uneinheitliches Bild. Während einige Analysten die Aktie als "Neutral" einstufen, gibt es auch positive Bewertungen. Von insgesamt 18 Analysten liegen 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im üblichen Bereich liegt, während eine positive Veränderung in der Stimmung festgestellt werden kann. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Zillow-Aktie als "Gut"-Wert.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild der Zillow-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.