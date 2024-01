Zillow Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen konnte bei Zillow eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes festgestellt werden, die sich negativ auswirkt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die auf eine zunehmende Tendenz zu negativen Themen hindeutet. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Bewertungen für die Zillow-Aktie vorgenommen, wobei eine als "Gut", zwei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Für das kommende Kurspotenzial ergibt sich ein Durchschnitt von 58,5 USD, was eine Empfehlung von "Gut" bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Zillow auf 7-Tage-Basis derzeit bei 87,28 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 29,68, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 54,16 USD 14,99 Prozent über dem GD200 (47,1 USD) liegt, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50 weist einen Kurs von 45,2 USD auf, was einem Abstand von +19,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Zillow eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenbewertungen und eine gemischte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.