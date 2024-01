Zillow Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI-Wert von Zillow liegt bei 46,14, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Zillow insgesamt 3 Analystenbewertungen, die sich im Durchschnitt als "Neutral" zusammensetzen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 2,18 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zillow-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,96 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 57,25 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage kommt zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für die Zillow-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.