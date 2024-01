Zillow Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zillow heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zillow weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Zillow überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Zillow-Aktie beträgt aktuell 46,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,86 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 44,21 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammen erhält Zillow basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität war üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Zillow also ein "Gut"-Wert.

Die Analysten schätzen die Aktie von Zillow auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die Bewertungen abgegeben haben, waren 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Zillow daher eine Bewertung von "Neutral".