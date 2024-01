Zillow Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Anleger-Sentiment für Zillow hat in den letzten zwei Wochen eine negative Wendung genommen, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und das Interesse der Anleger verstärken oder verändern. Bei Zillow wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zillow-Aktie von 54,19 USD um +14,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (47,4 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 46,81 USD um +15,77 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analystenbewertung für Zillow zeigt in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Das Kursziel für Zillow liegt im Mittel bei 58,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,95 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.