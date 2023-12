Zillow Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Zillow liegt bei 6,53, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI für die Zillow von 15, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Zillow-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse der Zillow-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 46,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 57,85 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +25,08 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (42,08 USD) liegt darunter, was zu einer Abweichung von +37,48 Prozent führt und somit zu einer weiteren Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Zillow-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Zillow eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen rund um die Zillow-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zillow weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Zillow-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.