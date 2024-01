Zijin MiningH Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten vier Wochen konnten bei Zijin Mining wesentliche Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Zijin Mining daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Zijin Mining bei 0,93 Prozent, was unter dem Mittelwert (2,53 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zijin Mining-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Zijin Mining also eine "Schlecht"-Bewertung für die Stimmungslage, Dividendenpolitik und den kurzfristigen RSI, während die Bewertungen für die Kommunikationsfrequenz und die technische Analyse neutral ausfallen.