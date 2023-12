Zijin MiningH Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zijin Mining":

Der Aktienkurs von Zijin Mining hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" mit einer Rendite von 59,82 Prozent deutlich besser entwickelt. Dies liegt mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Metalle und Bergbau", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent verzeichnete, schneidet Zijin Mining mit einer Rendite von 67,98 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie ist. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Zijin Mining veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Zijin Mining beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 6,41, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,22 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zijin Mining mit 0,93 Prozent unter dem Mittelwert von 2,53 Prozent und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Zijin Mining in verschiedenen Bereichen eine positive Tendenz, was dem Unternehmen insgesamt gute Bewertungen einbringt.