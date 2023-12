Zijin MiningH Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Zijin Mining-Aktie hat in den letzten Wochen eine neutrale Bewertung erhalten, was auf die Stimmung der Anleger und die Diskussionsintensität zurückzuführen ist. Die Analyse ergab, dass es keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem neutralen Rating führte.

In Bezug auf die Dividende ergab die Berechnung eine Dividendenrendite von 0,93 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, was zu einer negativen Differenz von -5,17 Prozent für die Zijin Mining-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zijin Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,29 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 12,4 HKD lag, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergab eine ähnliche neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls analysiert und ergab, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Zijin Mining-Aktie gesprochen wurde. Die Stimmung der Anleger wurde daher insgesamt als "Gut" eingestuft, und es wurden 4 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führte.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine positive Einstufung für die Zijin Mining-Aktie.