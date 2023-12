Zijin MiningH Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zijin Mining":

Der Aktienkurs von Zijin Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Zijin Mining damit um 67,39 Prozent über dem Durchschnitt von -7,57 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -7,57 Prozent, wobei Zijin Mining aktuell um 67,39 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,17 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,29 HKD mit dem aktuellen Kurs (11,9 HKD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 11,87 HKD, was einer Abweichung von +0,25 Prozent entspricht. Auch hier wird die Zijin Mining-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zijin Mining wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ diskutiert. An zwei Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Zijin Mining auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zijin Mining in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zijin Mining wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.