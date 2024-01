Zijin MiningADR Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Zijin Mining: Die aktuelle Analyse

Zijin Mining wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet betrachtet, was auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 im Vergleich zum Branchen-KGV von 43,32 hinweist. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zijin Mining mit 0,93 Prozent unter dem Branchenmittelwert von 2,53 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" durch unsere Analysten führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung durch unsere Redaktion führt. Zusätzlich konnten 6 positive und 1 negative Signale herausgefiltert werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung verzeichnet, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt, obwohl die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Zijin Mining auf fundamentaler Basis und in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird, während das Sentiment und der Buzz auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeuten.