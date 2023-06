"Zielkurs der Deutschen Post erreicht 49,98 EUR"

Die Experten sind sich einig – die Aktie von Deutsche Post ist derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 49,98 EUR und ergibt somit ein Potential von +12,81% für Investoren.

• Am 28.06.2023 stieg die Aktie um +1,85%

• Guru-Rating von Deutsche Post bleibt mit 3,92 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung zu verzeichnen gehabt und erreichte gestern einen Anstieg von +1,85%. Insgesamt beträgt das Wachstum in dieser Woche +2,26%, was auf Optimismus am Markt schließen lässt.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und weiterhin neutral oder pessimistisch bleiben (7 “halten” bzw. 1 “Verkauf”), empfehlen immerhin 17 Experten den Kauf der Deutschen Post-Aktie.

Das Guru-Rating behält dabei seine Bewertung mit einem Wert von 3,92 bei und...