Zieht Tencent seine großen Investitionen zurück?

Kernaussagen: Reuters berichtete, dass Tencent einige oder alle seiner Meituan-Beteiligungen in diesem Jahr verkaufen könnte, obwohl Tencent den Bericht als 'unzutreffend' bezeichnete Es wird vermutet, dass Tencent andere Anteile an seinen mehr als 70 in den USA und Hongkong notierten Portfoliounternehmen verkaufen könnte, um Mittel für den Rückkauf seiner Aktien zu beschaffen Von Fai Pui Die seit über einem Jahr…