Zicom Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Hinweise zu Zicom untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Ergebnisse positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Zicom in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zicom-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,04 AUD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -20 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Zicom-Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zicom-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zicom.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz rund um Zicom gab. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.