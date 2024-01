Zicom Aktie: Füße still halten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Zicom als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Zicom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,67, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung mit sich bringt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In dieser Analyse zeigte die Zicom interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die charttechnische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Zicom-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,04 AUD liegt deutlich darunter (Unterschied -20 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 0,05 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Zicom-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Zicom in den sozialen Medien signalisieren neutrale Einschätzungen und Stimmungen. Es gab weder positiven noch negativen Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend wird die Aktie von Zicom bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen mit "Neutral" bewertet.