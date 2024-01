Zico Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Zico-Aktie bei 0,07 SGD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,054 SGD, was einem Unterschied von -22,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 SGD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), wodurch die Zico-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Zico-Aktie kurzfristig weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Gut"-Bewertung, da die Diskussionsintensität als durchschnittlich eingestuft wird und eine positive Rate der Stimmungsänderung zu erkennen ist.

Insgesamt wird die Zico-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.