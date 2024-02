Zico Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Zico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 21,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -6,44 Prozent, und Zico liegt aktuell 24,55 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Zico im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,74 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,74 % Dividendenrendite darstellt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an fünf Tagen dominierten, und an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Zico zu verzeichnen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Zico eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und daher eine Bewertung von "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhrt in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.