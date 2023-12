Zico Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Zico bei 50, was auf Neutralität hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 94, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors weist Zico mit einer Rendite von -8,33 Prozent eine Abweichung von mehr als 3 Prozent auf. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,36 Prozent, wobei Zico mit 5,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zico-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,051 SGD liegt, was einer Abweichung von -27,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,06 SGD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,051 SGD eine Abweichung von -15 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält Zico in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Zico-Aktie auf Basis der technischen Analyse sowie des Branchenvergleichs und des Sentiments in den sozialen Medien.