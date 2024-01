Zibo Qixiang Tengda Chemical tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Zibo Qixiang Tengda Chemical hat sich im vergangenen Jahr schlechter entwickelt als der Durchschnitt der Aktien aus dem Materialien-Sektor. Mit einer Rendite von -24,94 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich Chemikalien liegt die Rendite mit -6,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zibo Qixiang Tengda Chemical beträgt 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemikalien-Branche als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Social Media war die Stimmung gegenüber Zibo Qixiang Tengda Chemical in den letzten Tagen überwiegend positiv. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Zibo Qixiang Tengda Chemical von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.