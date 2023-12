Zibo Qixiang Tengda Chemical Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Zibo Qixiang Tengda Chemical eine Rendite von -24,94 Prozent, was 16,71 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,22 Prozent, wobei die Aktie von Zibo Qixiang Tengda Chemical aktuell 16,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die aktuelle Lage der Aktie analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 29,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie eine "Schlecht" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zibo Qixiang Tengda Chemical gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Zibo Qixiang Tengda Chemical-Aktie von 5,24 CNH betrachtet. Der Abstand vom GD200 (6,38 CNH) beträgt -17,87 Prozent, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,58 CNH auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.